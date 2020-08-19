В центре Казани утром обнаружили труп охранника офисного центра

На улице Яхина сегодня ночью был убит охранника офисного центра. Труп обнаружил его коллега, который пришел утром к началу смены.

Как сообщают "Татар-информ", ссылаясь на собственные источники, мужчине был 71 год. На его лице имелись следы гематом и крови. Один из полицейских также прокомментировал, что рядом с телом были обнаружены наушники и металлическая палка. Сам охранник устроился на работу недавно, около месяца назад. Напарник рассказывает, что почти не знал коллегу. В журнале обхода последнюю свою запись мужчина сделал около полуночи, хотя по правилам ее необходимо ставить каждые два часа.



Корреспондент ProKazan.ru обратился за уточнением информации в следственные органы, однако ситуацию пока не комментируют. Как отметил старший помощник руководителя управления СК РФ по РТ, сказать о том, убийство это или нет, пока невозможно.

Напомним, что недавно в Казани нашли труп женщины, которая сидела на стуле перед храмом. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.