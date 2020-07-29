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«Это будет адская смесь»: Минздрав Татарстана прокомментировал ситуацию со второй волной COVID-19

29.07.2020, 19:02 459 1 prokazan.ru
Осенью ожидается ежегодный подъем заболеваемости

Кажется, что ситуация в стране с эпидемией начинает успокаиваться, однако измениться все может в любой момент и в любую сторону. С приближением к осеннему сезону эпидемиологи и инфекционисты все чаще говорят о второй волне. По их мнению, новый виток заболеваемости COVID-19 придется на конец осени.

Татарстан в том числе обсуждает подобные вопросы. Особенно активно в это обсуждение включились сами жители республики - в попытке понять, чьему мнению довериться. По результатам опроса, который провела редакция ProKazan.ru, большинство из них склоняется к тому, что второй волне не миновать. Так ли это на самом деле, мы решили узнать у экспертов.

 

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с главным эпидемиологом РТ Дмитрием Лопушовым и узнал, как Министерство здравоохранения готовится к этой предполагаемой второй волне.

Как оказалось, о таком понятии речи вовсе не идет.

Главный эпидемиолог Минздрава Республики Татарстан Дмитрий Лопушов
Главный эпидемиолог Минздрава Республики Татарстан Дмитрий Лопушов

"Здесь нужно четко понимать, что пока процесс коронавирусной инфекции продолжается. Поэтому говорить о второй волне и ее отсутствии не совсем правильно. Такого понятия как "вторая волна”" вообще нет. Есть эпидпроцесс. Вирус циркулирует среди популяции и циркулировать будет. Коронавирус никуда не исчез, чтобы обсуждать этот вопрос", - поясняет эксперт.

То, что все называют второй волной, по словам Лопушова, - обычное повышение заболеваемости в осенний период. Эпидемиолог отмечает, что главное опасение лишь в том, что на этот сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ наложится в этом году и циркуляция коронавируса.

"Это можно считать второй волной лишь условно. Да, это начнется с сентября, однако этот подъем в том или ином виде мы встречаем ежегодно".

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина

О том, что второй волны как таковой не ожидаются, говорит и Роспотребнадзор Республики Татарстан. Любовь Адонина рассказывает, что вторая волна началась в тех странах, где были снижены объемы тестирования. Среди таких стран - Китай, Италия. Именно там после первых случаев происходила новая коронавирусная вспышка. Вызвано это тем фактом, что руководство стран перестало активно выявлять лица с возможными признаками инфекционных заболеваний, в том числе случаи бессимптомного носительства.

"Мы на данный момент тестирования не снижаем, - заверила Авдонина. - Все те меры, которые сейчас введены в по профилактике и недопущению коронавирусной инфекции, - уникальны. Они уже показали свою эффективность как внутри одного субъекта, так и в целом по РФ. Те меры, которые еще не сняты, - также оправданы. Это нужно, чтобы уровень заболеваемости оставался прежним. Сейчас к осени мы ждем наш сезонный подъем гриппа и ОРВИ".

Несмотря на то, что этот сезон будет сложным, Минздрав уже практически полностью готов его встретить.

"У нас развернуты койки, как для тяжелобольных с полным оснащением реанимационной аппаратуры, так и для среднетяжелых форм для пациентов, которые находятся на долечивании. Эти койки они пока никуда не исчезают, они находятся на базе перепрофилированных учреждений. У нас также есть оптовые склады, которые могут довести все необходимое оборудование и лекарства в любую организацию Республики Татарстан, поэтому в случае необходимости нет каких-то проблем с тем, чтобы развернуть любую медицинскую организацию. Самим сезоном предусмотрено увеличение длительности работы медицинских организаций. Групп и ОРВИ очень в целом очень похожи, любое подозрение на ОРВИ мы уже рассматриваем как коронавирусную инфекцию, поэтому не думаю, что как-то сильно изменится маршрутизация. Другой вопрос, что строится инфекционная больница, новый корпус республиканской больницы, поэтому возможно, что часть больных будет перемаршрутизирована на этот стационар".

По словам специалиста, главный вопрос сейчас связан вовсе не со второй волной, а с поэтапным возвращением к плановой деятельности.

"Да, коронавирус есть, - отмечает эпидемиолог, -  но у нас остаются и другие заболевания, которые случаются в обычной жизни. Те же самые сердечно-сосудистые, болезни ЖКТ, так же самая язва. Сейчас плановая госпитализация условно приостановлена, но люди болеют не только коронавирусом, поэтому мы сейчас решаем вопрос о возвращении к плановой деятельности. На сегодня большая часть стационаров у нас закрыта для оказания помощи при коронавирусной инфекции. При подъеме заболеваемости такой режим сохранится, как и вся система маршрутизации, так как она уже показала свою эффективность. Однако, если подъема не будет, стационары будут постепенно перепрофилироваться, возвращаться к обычной штатной деятельности. Если мы столкнемся с ростом заражений, то эта система маршрутизаций останется, потому что она уже показала свою эффективность".

Главное, о чем сейчас следует позаботиться жителям республики, это собственная безопасность через средства индивидуальной защиты, а также профилактика перед осенним сезоном болезней.

"Маски и перчатки остаются главными средствами защиты, однако стоит рекомендовать подготовиться и к сезону гриппа. Это, конечно же, наша традиционная вакцинация. Вакцинация гриппа снижает ситуацию совместного заражения. Никто не исключает того, что человек, заразившийся коронавирусом, не заразится гриппом. Это будет адская смесь, поэтому эту вакцинацию нужно пройти, особенно категориям риска.Пожилым, например. Так как вторым осложнением коронавирусной инфекции является пневмония, то важна и пневмококковая вакцинация. Мы будем предлагать совместную профилактику - сразу против гриппа и пневмонии".

Минздрав призывает жителей проходить вакцинацию от гриппа и пневмонии
Минздрав призывает жителей проходить вакцинацию от гриппа и пневмонии
Фото news.noteru.com

На данный момент бесплатной является только вакцина от гриппа. Пневмококковая вакцина, как отметил эксперт, предоставляется только на платной основе.

"Я думаю, все должны понимать важность и значимость этой проблемы, ведь наслоение этих трех этих заболеваний на одного пожилого человека неизбежно приведет к большому количеству летальных исходов, - отмечает эпидемиолог. -  От гриппа мы защититься можем, от пневмококка тоже, путь и платно, но я не думаю, что человек не может позволить себе 1200 рублей на вакцинацию, чем потом сотни тысяч тратить на лекарственные препараты, что еще не самое печальное, ведь все может закончится летальным исходом".

Также стало известно, что в этом году на проведение вакцинации дополнительно было выделено 60 миллионов рублей.

Всего на территории республики на сегодняшний день выявлено 5434 случая заражения коронавирусом. Темпы заражения, по словам эксперта, пока не снижаются.

Медицина / Минздрав Интервью Коронавирус Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
29 июля 2020
19:24
Шоб ты всю жизнь на лекарства работал.

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07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
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Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
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