Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года по МСФО составила 14,8 млрд рублей

«По итогам первого полугодия 2020 года банк «Открытие» и компании группы показали уверенный рост активов и прибыль», - сообщил президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Банковская группа «Открытие» опубликовала консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2020 года.

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года составила 14,8 млрд рублей.

Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил 14,7% по состоянию на 30 июня 2020 года (12,8% на конец 2019 года). Регулятивный капитал группы составил 383 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2020 года (320 млрд рублей на 31 декабря 2019 года).

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2020 года увеличились на 3%, составив 3 373 млрд рублей.

По состоянию на 30 июня 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2 616 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 17%, или 589 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 168 млрд рублей.

Кредитный портфель группы до вычета резервов за 6 месяцев 2020 года вырос на 12%, составив 1 508 млрд рублей по состоянию на 30.06.2020.

Темпы роста кредитного портфеля банка «Открытие» в 1,5 раза превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7 место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц с долей рынка 2,7% и 2,1% соответственно.

Кредитный портфель юридических лиц группы по итогам 1 полугодия 2020 года вырос на 10% до 1 089 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 18% до 419 млрд рублей. В структуре розничного портфеля группы по состоянию на 30 июня 2020 года доля ипотеки составила 47%, доля потребительского кредитования составила 45%.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля (без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток) составило 7,9% по состоянию на 30 июня 2020 года (8,4% на 31 декабря 2019 года). Доля проблемных кредитов (кредиты Stage 3 и POCI) снизилась до 7,6% (8,4% на конец 2019 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 4,2% по состоянию на 30 июня 2020 года (3,8% на 31 декабря 2019 года). Показатели покрытия резервами проблемных кредитов и просроченной задолженности сохраняются на высоком уровне 103% и 186% на 30 июня 2020 года соответственно.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы, или 1 928 млрд рублей, по итогам 1 полугодия 2020 года, увеличившись на 6%.

В структуре средств клиентов по состоянию на 30 июня 2020 года средства физических лиц составляют 53% от общего объема средств клиентов, или 1 016 млрд рублей (рост на 3% по итогам 1 полугодия 2020 года). На долю юридических лиц приходится 47%, или 912 млрд рублей (рост на 9% по итогам 1 полугодия 2020 года). Срочные депозиты составляют 67% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов клиентов – 33%.

Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»:

«Хороший запас ликвидности банка, высокий показатель достаточности капитала и сильные рыночные позиции позволяют нам с уверенностью продолжать реализацию стратегии роста бизнеса даже в условиях пандемии коронавируса.

Мы увеличили долю во всех ключевых сегментах рынка кредитования – как физических, так и юридических лиц. А по темпам роста средств корпоративных клиентов мы показали более впечатляющую динамику, чем рынок в целом.

Чистая прибыль группы очень близка к первоначальному плану на первое полугодие 2020 года, несмотря на кризис. Свой вклад в достижение этого результата внесли дочерние компании банка «Открытие»: «Росгосстрах», «Открытие Брокер», «Балтийский лизинг», НПФ и УК «Открытие», — размер прибыли которых достиг плановых показателей.

Наши инвестиции в развитие ИТ-технологий и дистанционных каналов помогли минимизировать влияние фактора санитарно-эпидемиологических ограничений. Более 90% всех операций, включая наиболее популярные платежи, доступны нашим клиентам в интернет-банке и мобильном приложении.

Банк «Открытие» первым на рынке предложил поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, наиболее сильно пострадавшим в период кризиса, и одним из первых – частным клиентам. Перечень экстренных мер включал в себя и кредитные каникулы, и существенные льготы по расчетно-кассовому обслуживанию, вплоть до обнуления обязательных платежей и комиссий.

Мы заботимся о безопасности сотрудников. Большинство наших коллег, кроме тех, чья работа связана с обязательным присутствием в офисе, переведены на удаленный режим работы. С июня банк начал поэтапный вывод сотрудников головного офиса и сервисных центров в офисы. Большинство точек продаж по всей стране работает с конца мая.

Банк будет корректировать бизнес-планы и перестраивать бизнес-модель, исходя из финансовой ситуации, адаптируясь к ней и максимально смягчая ее последствия для клиентов.

У «Открытия», как и у всей российской банковской системы, большой запас прочности. Мы рассматриваем любой кризис как новые возможности для развития бизнеса».

Консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2020 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.