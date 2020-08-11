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Фото Минздрав РТ

Минздрав в топе: в Татарстане опубликован новый рейтинг медиаэффективности чиновников

11.08.2020, 11:18 71 1 prokazan.ru

Агентство "ПромРейтинг" опубликовало новый топ эффективности чиновников Татартана в медиасфере. 

"Второй квартал 2020 года (апрель, май, июнь) в татарстанском медиаполе пронизан темой коронавирусной инфекции. Заболевание, на глазах меняющее ход мировой истории, в форме распоряжений сверху и пожеланий снизу постучалось в кабинеты всех без исключения чиновников Республики Татарстан", - пояснили в агентстве.

По данным рейтинга, первую позицию за указанный период занял министр здравоохранения Марат Садыков, он поднялся в списке на три пункта. Второе место занял мэр Казани Ильсур Метшин, он наоборот, потерял один пункт. Третья позиция занята, как и по итогам первого квартала года, главой Минобрнауки РТ Рафисом Бургановым. На четвертое место, "взлетев" за квартал на 11 пунктов, заняла главный санитарный врач республики Марина Патяшина. Замыкает пятерку лидеров глава Министерства по делам молодежи Дамир Фаттахов, он также прибавил одну позицию.

Больше всего в первой тридцатке рейтинга за второй квартал года упал Альберт Каримов - министр промышленности, и председатель комитета по туризму Госсовета РТ Сергей Иванов. 

Медицина / Минздрав Ильсур Метшин Топы и рейтинги Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
11 августа 2020
11:57
Минздрав в топе, да вот медицина в рифме

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