Приезжающим в Татарстан из-за рубежа отменили самоизоляцию, а местным пенсионерам - продлили

В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих в республику из-за рубежа вывозными рейсами. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Алексея Песошина опубликовано на сайте Кабмина республики.
При этом данный документ регламентирует самоизоляцию еще для одной группы населения - граждан старше 65 лет. Согласно постановлению, для пожилых татарстанцев продлена самоизоляция, им настоятельно рекомендуют находиться дома до 23 августа включительно. Постановление вступает в силу с 10 августа.
Напомним, что за прошедшую неделю в РТ выявили 12 завозных случаев коронавируса, за текущую - четыре. В Роспотребнадзоре республики рассказали, откуда граждане привезли вирус.
комментарии
Мне дома надоело , душа болит и тело--
Кошмара футурама полна тоски и срама,
Морковка, ослик, тачка -- без денег незадачка,
Как мамонт вымрет старпенс за грошик или пенс.