Приезжающим в Татарстан из-за рубежа отменили самоизоляцию, а местным пенсионерам - продлили

В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих в республику из-за рубежа вывозными рейсами. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Алексея Песошина опубликовано на сайте Кабмина республики.

При этом данный документ регламентирует самоизоляцию еще для одной группы населения - граждан старше 65 лет. Согласно постановлению, для пожилых татарстанцев продлена самоизоляция, им настоятельно рекомендуют находиться дома до 23 августа включительно. Постановление вступает в силу с 10 августа.

Напомним, что за прошедшую неделю в РТ выявили 12 завозных случаев коронавируса, за текущую - четыре. В Роспотребнадзоре республики рассказали, откуда граждане привезли вирус.