В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Татарстан за неделю «везли» коронавирус

В Татарстане за текущую неделю зарегистрировано четыре завозных случая COVID-19, неделей ранее их было 12, сообщила сегодня на онлайн-конференции замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, граждане, у которых найден коронавирус, приехали в Татарстан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, а также из Крыма.

"Из четырех случаев один - завозной из Республики Крым. Человек вернулся с отдыха, и после инкубационного периода заболел", - рассказала Авдонина.

Всего на сегодняшний день в РТ выявлено 5841 случай коронавирусной инфекции, за минувшие сутки заражение подтвердилось у 31 жителя республики.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана оценили необходимость ужесточения "противокоронавирусных" мер.