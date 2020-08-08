Ученый рассказал, кто будет болеть коронавирусом этой осенью

Граждане, соблюдавшие самоизоляцию и избегавшие контактов, имеют шансы переболеть коронавирусом предстоящей осенью. Такое предположение высказал директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

"Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало", - приводит слова ученого "Интерфакс".

Также Тотолян отметил, что эпидемия будет продолжаться, пока общество не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета - либо переболеть, либо вакцинироваться, сообщил он.

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял, как готовят к осеннему подъему заболеваемости в Татарстане и ожидают ли в республике вторую волну коронавируса.