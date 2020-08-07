Прокуратура Татарстана рассказала подробности о гибели подростка в парке Зеленодольска

В прокуратуре Татарстана рассказали подробности о смертельном происшествии в Зеленодольском парке.

По данным надзорного органа, в отдел полиции сегодня поступило сообщение об утоплении подростка в Центральном парке Зеленодольска. По предварительным данным, 14-летний учащийся 8 класса одной из школ города с товарищами находился на берегу водоема. В какой-то момент он решил доплыть до площадки в центре озера, но запутался в водорослях и ушел под воду. Один из его друзей бросился на помощь, но ничем помочь не смог. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, водолазы уже достали тело погибшего.

Прокурор города Анатолий Трифонов на месте координирует действия правоохранительных органов. Начата прокурорская проверка.