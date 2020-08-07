В Татарстане ребенок утонул прямо в парковом озере

Сегодня в Зеленодольске в парковом озере утонул ребенок.

По данным МЧС РТ, 7 августа в 14:22 поступило сообщение о происшествии на озере в Центральном парке Зеленодольска.

По оперативной информации мальчик 2006 года рождения купался в озере и неожиданно ушёл под воду. На место прибыли экстренные службы, спасатели проводят водолазные работы по поиску пропавшего. Фонтан, работающий на озере, отключен для обеспечения безопасности проведения поисковых работ, сообщают в пресс-службе ведомства.

Отметим, что около водоема установлен запрещающий аншлаг.