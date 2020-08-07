В Казани пьяный водитель спровоцировал ДТП, пострадали трое взрослых и два ребенка

В Казани нетрезвый автомобилист устроил массовую аварию с несколькими пострадавшими.

По информации ГИБДД, 44-летний мужчина за рулем "Ниссан Кашкай" двигался по улице Интернациональная со стороны Заречной, на перекрестке с Мамадышским трактом, по предварительным данным, он выехал на красный свет, столкнулся с "Хендэ Солярис", который после столкновения врезался в стоящий на светофоре "Опель Мокка" и "Тойоту Лэнд Крузер".

В результате аварии 31-летний водитель "Хендэ" получил сотрясение головного мозга, 27-летняя пассажирка этого же автомобиля получила закрытый перелом тела грудины. Помимо взрослых, в машине было двое детей: двухлетняя девочка получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной области, четырехлетний пассажир - сотрясение мозга, ссадины, ушибы мягких тканей лобной области справа. Также 44-летний пассажир автомобиля "Ниссан" получил растяжение шейного отдела позвоночника.