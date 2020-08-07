В Татарстане оштрафовали и закрыли кальянную, которая работала, несмотря на запрет

На прошлой неделе одно из кафе постановлением Вахитовского суда было закрыто в связи с тем, что там использовались кальяны. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, Любовь Авдонина.

Кафе по требованию Роспотребнадзора было оштрафовано на 50 тысяч рублей, а также получило запрет на ведение своей деятельности до снятия ограничений по коронавирусной инфекции.

Любовь Авдонина также пояснила, что контроль за деятельностью организаций осуществляет в большей степени полиция.

"В связи с тем, что кальянные у нас запрещены постановлением кабинета министров Республики Татарстан, контроль за соблюдением данного запрета возложен на полицию. И в части каких-либо рейдовых проверок или применении административных взысканий вопрос больше к ним. В свете того, что мы в ходе своих обследований также выявляем данную информацию, мы оперативно направляем информацию в органы полиции и они уже принимают меры административного воздействия".

Напомним, что решение о том, что кальянные остаются под запретом, было утверждено соответствующим постановлением кабмина РТ.