Новые подробности конфликта «яжемамки» с детьми в казанском дворе: на этот раз пришел «яжепапка»

Вчера в одном из дворов Казани состоялся конфликт. Женщина "выкручивала" руки чужому ребенку и оскорбляла его. Однако оказалось не все так очевидно, ведь, по словам матери, она пыталась за своего ребенка, которого эти дети прежде обидели.

После того как все разошлись, отец одной из девочек решил припугнуть женщину, которая, по его мнению, обидела его дочь.

"Еще раз попробуй к моему ребенку подойти!" - заявил он.

Сама "яжемать", по данным социальных сетей, сообщает следующее:

"После того, как я забрала своих детей и направилась домой, мать затеявших драку детей догнала меня и под предлогом что необходимо дождаться полицию задержала меня. Попытаясь выстроить диалог с женщиной и поняв что это невозможно я решила пойти домой и дождаться полиции там. А вслед за мной побежал разъярённый отец ребёнка, орал и все это на глазах моих детей (на видео в конце видно). Моя младшая дочь от страха обсикалась. Это как так вообще можно?! Сейчас младший ребёнок находится в стрессе, и выйдя сегодня на улицу спрашивала не будет ли кто на меня орать. По их мнению видимо я должна была просто в сторонке наблюдать как невоспитанные дети забивают моего ребёнка. А сейчас пытаются развернуть эту ситуацию против меня".

"Какая разница мужик женщина? - пишут в комментариях казанцы. - Это в первую очередь родитель который заступился за своего ребёнка!!! Какие могут быть ограничения!!! Эта мамаша не думала своей головой когда разборки с детьми устраивает? Ей можно, а на неё нельзя чтоли? Какие могут быть разборки с детьми, сразу идите с родителей начинайте... Такой итог был очевиден, чё теперь за полицию хвататься?!"

Они также отмечают, что дети стали менее воспитанными:

"У самого есть малыш 2,5 возраста,часто гуляю с ним на площадках детских и там 70% детей просто тупо не воспитание,дикие ведут себя отвратительно, родители уделяйте больше времени своим детям и подавайте правильный пример а не такой как на видео".

Отметим, что на видео слышно, как девочка называет "яжемать" бестолковой и просит ее "закрыть рот".