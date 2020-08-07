Предупреждение от МЧС: в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Сегодня, 7 августа, в Татарстане ожидается очередное ухудшение погоды. МЧС уже рассылает жителям республики предупреждения.

По данным ведомства, в пятницу в РТ ожидаются сильный дождь и грозы, также пройдет град. Также метеорологи прогнозируют сильный ветер, во время грозы его скорость составит 15-20 метров в секунду, локально - до 23 метров в секунду.

Температура воздуха на территории региона ночью составит +14..+19 градусов, днем термометры покажут +25..+30, в восточной части Татарстана - до +33 градусов.