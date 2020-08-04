В Казани на участке улицы Назарбаева отменили левые повороты

В Казани на пересечении улиц Хади Такташа и Назарбаева отменили левые повороты по Назарбаева, сообщают в Госавтоинспекции РТ.

Теперь чтобы повернуть налево на Хади Такташа при движении со стороны Технической нужно проехать прямо по Назарбаева до Ботанической, повернуть направо на Ботанической, повернуть направо на Дальней и далее осуществить правый поворот на улицу Хади Такташа.

Чтобы повернуть налево на Хади Такташа по стороны Павлюхина, придется на пересечении улиц Павлюхина, Салимжанова и Назарбаева при движении по Назарбаева повернуть налево на Павлюхина, далее повернуть направо на Шаляпина, повернуть направо на Ботанической, повернуть налево на улице Дальная, повернуть налево на улице Хади Такташа.

Напомним, что в центре Казани в ближайшее время запланированы существенные изменения в схеме движения автотранспорта. В частности, движение на Право-Булачной развернут в обратную сторону: потоки транспорта будут двигаться от площади Тысячелетия к улице Назарбаева через улицу Салимжанова. При этом на Лево-Булачной движение станет двусторонним.