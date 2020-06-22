В центре Казани в следующем году изменится схема дорожного движения. Об этом сегодня в ходе "делового понедельника" рассказал заместитель главного архитектора, куратор бюро транспортного планирования столицы Татарстана Тимур Кадыров.

"В перспективе замыкание БКК по Генеральному плану вдоль железной дороги и Кировской дамбы позволит перенаправить транзитный поток транспорта, идущий сегодня через центр города. Однако, пока полностью БКК не замкнуто, транзит с юго-восточных территорий Казани движется по проспекту Универсиады и улицам Профсоюзная и Право-Булачная. Для анализа проектных предложений и их просчета специалистами была создана компьютерная модель центральной части Казани, в которую было заложено несколько сценариев. Их проанализировали и выбрали наиболее эффективный, он согласован с властями города и ГИБДД. Результаты моделирования показали уменьшение времени задержки потока более чем на 40%, увеличение средней скорости на 8%, при увеличении потока транспорта на 17% по сравнению с существующей схемой движения", - сообщил Кадыров.

Новая модель предполагает введение одностороннего движения на улице Тихомирнова, Щербаковском переулке и улице Профсоюзная в сторону площади Тысячелетия. Движение на Право-Булачной развернут в обратную сторону: потоки транспорта будут двигаться от площади Тысячелетия к улице Назарбаева через улицу Салимжанова. При этом на Лево-Булачной движение станет двусторонним, а также будут выделена велодорожка и расширен тротуар вдоль домов. Участок между улицами Татарстан и Парижской Коммуны, где нет заездов, может стать пешеходным с организацией единого пространства перед зданием КФУ и связи с Булаком. Дополнительно таким образом решается вопрос сложного и опасного перекрестка улиц Татарстан с Салимжанова и Булаком.

"Важной составляющей проекта становится организация нового общественного пространства канала Булак с выхода к нему от Лево-Булачной. Сама Лево-Булачная перестанет быть транзитной улицей, а велодорожка на ней соединит велодорожку на набережной Кабана и набережной Казанки через площадь Тысячелетия. Данное решение в будущем позволит реализовать идеи по благоустройству самого Булака", - подчеркнул Тимур Кадыров.

В рамках первой очереди мероприятий на узле "Кольцо" будут ликвидированы островки и вместо трех пешеходных переходов, два из которых нерегулируемые, будет организован единый переход с регулировкой по светофору от выхода из "Кольца" к финансовому факультету КФУ. Также будет организован новый пешеходный переход через улицу Бутлерова от памятника Вахитову к лестнице финансового факультета. Новый пешеходный переход появится и на Пушкина - это очень востребованная пешеходная связь, ежедневно сотни студентов идут от основного кампуса КФУ к финансовому факультету. В месте примыкания Профсоюзной к площади Тысячелетия организуют полноценный перекресток с регулируемым пешеходным переходом. В первую очередь также заложена возможность установки светофоров на перекрестках с Профсоюзной, здесь будет организована "зеленая волна". Реализация мероприятий первой очереди уже начинается и должна быть завершена в этом сезоне.

"Решение выстраданное, оно кардинально изменяет направление движения, к которому мы все привыкли. Но при сегодняшней транспортной нагрузке мы не можем оставить все, как есть", - отметил Метшин.