В Казани служащий танкового училища украл топлива на полмиллиона и отделался условным сроком

Казанский военный гарнизонный суд вынес приговор служащему казанского ВТТКУ, который обвинялся в служебном подлоге и хищении вверенного ему имущества в крупном размере. За кражу более 10 тонн дизтоплива и подделку документов старший лейтенант получил 2 года 6 месяцев условно, без штрафа и ограничения свободы, с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, что в феврале 2020 года мужчина, будучи врио командира роты учебно-боевых машин батальона обеспечения учебного процесса, присвоил топливо, а также подделал путевые листы, внеся в них заведомо ложные сведения о пройденном военной техникой расстоянии и количестве израсходованного топлива.

Весь причиненный ущерб, который составил почти полмиллиона рублей, служащему пришлось возместить, сообщили в Военном следственном управлении СК РФ.