Старшего лейтенанта Казанского ВТТКУ Андрея Благова будут судить за хищение вверенного ему имущества в крупном размере и служебный подлог. Об этом сообщают в Военном следственном управлении РТ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 28 февраля 2020 года Благов в финансовой службе учреждения с использованием своего служебного положения временно исполняющего обязанности командира роты учебно-боевых машин батальона обеспечения учебного процесса училища присвоил более 10 тонн топлива ДТ-3-К5. Топливо принадлежащего Минобороны РФ, которому был причинен ущерб на сумму почти в полмиллиона рублей.

Кроме того, в период с 21 января по 21 февраля 2020 года Благов, являясь должностным лицом, совершил из корыстной заинтересованности служебный подлог. Он внес в путевые листы заведомо ложные сведения о пройденном военной техникой расстоянии и количестве израсходованного топлива. В ходе предварительного следствия мужчина частично возместил ущерб в размере 110 000 рублей.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму 278 959 рублей 76 копеек. При этом в обеспечение гражданского иска, возможной конфискации имущества, а также исполнения судом наказания следственным органом наложен арест на имущество гражданина на общую сумму 650 000 рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Казанский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.