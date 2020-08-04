В Казани строительство дублера Горьковского шоссе может затянуться: Минфин не согласовал контракт

Минфин Татарстана отказался согласовывать контракт с ООО "Волга-автодор" на строительство дороги-дублера Горьковского шоссе. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, в контракте стоимостью 4,5 миллиарда рублей нашли множество нарушений.

"Нарушения касаются содержания конкурсной документации: указание размера обеспечения исполнения контракта (п. 8 ст. 42), включение условия о банковском сопровождении контракта (ч. 26 ст. 34), порядок начисления пени (ч. 7 ст. 34), требования к информации, указанной в извещении о проведении аукциона (ч. 1 ст. 64)",— пояснил изданию партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры".

При этом спикер пояснил, что здесь не подразумевается сговор: скорее, это указание на халатное отношение к заполнению документации или обычная ошибка.

Проверяющие выдвинули требование об отмене протокола тендера, возврате компании средств, внесенных в обеспечение заявки. Также необходимо будет изменить извещение и документацию о закупке, продлить сроки подачи заявок либо вовсе отменить электронный аукцион и повторно провести процедуру по всем правилам.



