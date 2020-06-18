В Казани начали строить дорогу-дублер Горьковского шоссе. Она разгрузит сразу несколько улиц

В Кировском районе Казани началось строительство дороги-дублера Горьковского шоссе.
На первом этапе планируется проложить 1500 метров дороги от улицы Несмелова, сообщают в Администарции Кировского и Московского районов. Четырехполосную дорогу оборудуют тротуарами и светофорами.
В следующем году ее продлят до ЖК "Серебряный бор", а далее до трассы М-7 "Волга" через поселок Юдино. Помимо дорожных работ, будет проводиться выкуп частных объектов и индивидуальных жилых строений в садоводческих товариществах.
Новая дорога разгрузит несколько дорожных объектов: Горьковское шоссе, Кировскую дамбу, улицы Боевая и Клары Цеткин.
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