В Казани начали строить дорогу-дублер Горьковского шоссе. Она разгрузит сразу несколько улиц

В Кировском районе Казани началось строительство дороги-дублера Горьковского шоссе.

На первом этапе планируется проложить 1500 метров дороги от улицы Несмелова, сообщают в Администарции Кировского и Московского районов. Четырехполосную дорогу оборудуют тротуарами и светофорами.

В следующем году ее продлят до ЖК "Серебряный бор", а далее до трассы М-7 "Волга" через поселок Юдино. Помимо дорожных работ, будет проводиться выкуп частных объектов и индивидуальных жилых строений в садоводческих товариществах.

Новая дорога разгрузит несколько дорожных объектов: Горьковское шоссе, Кировскую дамбу, улицы Боевая и Клары Цеткин.