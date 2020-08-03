Казанские спецназовцы на трассе помогли истекавшему кровью после ДТП водителю

Военнослужащие казанского отряда спецназа Росгвардии оказали помощь гражданам, пострадавшим в ДТП на трассе.

По информации пресс-службы ведомства, отряд спецназа совершал марш по трассе Оренбург - Казань, когда в 10 километрах от города бойцы заметили аварию. ДТП с участием трех автомобилей, по всей видимости, произошло незадолго до этого. Одна из машин лежала в кювете перевернутой.

Спецназовцы направились к пострадавшим автомобилям, чтобы проверить состояние находившимся в них людей и при необходимости помочь им. Медицинская помощь потребовалась только водителю опрокинутой автомашины. Мужчина истекал кровью из-за множественных резаных ран по всему телу, полученных от разбитых стекол. В автоколонне росгвардейцев следовал офицер медицинской службы отряда спецназа. Он оказал пострадавшему в ДТП первую медицинскую помощь и остановил кровотечение.

Военнослужащие дождались прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорой медицинской помощи, которым передали потерпевшего, после чего продолжили движение.