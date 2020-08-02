В Татарстане полтора месяца искали пропавшего подростка

В Татарстане нашли 15-летнего парня, пропавшего 17 июня в Зеленодольске. Об этом сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт".

По данным отряда, подросток ушел из дома 17 июня, с тех пор о его местоположении никто не знал. Высокий худощавый ребенок был одет непримечательно - джинсы, футболка, кроссовки. Найти его удалось только 31 июля. Информацию о том, где все это время находился парень, в "Лиза Алерт" не разглашают.

Добавим, что также 31 июля стало известно об обнаружении пропавшего полгода назад в Зеленодольске 37-летнего мужчины. К сожалению, он был найден погибшим.