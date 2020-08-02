В Татарстане за сутки коронавирус нашли у 30 взрослых и одного ребенка

На 2 августа в Татарстане выявлен 31 новый случай COVID-19, из них один – завозной, 30 – контактные.
По данным оперштаба, 12 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания.
Распределение новых случаев по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 10
- От 50 до 60 – 3
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 6
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 13
- Альметьевский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 2
- Зеленодольский – 4
- Кайбицкий – 1
- Лаишевский – 1
- Менделеевский – 1
- Нижнекамский – 4
- Пестречинский – 1
- Рыбно-Слободский – 1
- Чистопольский – 1
с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5664 случая COVID-19.Выздоровел за весь период 4561 человек, в том числе 2 за минувшие сутки.
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