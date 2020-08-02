В Татарстане за сутки коронавирус нашли у 30 взрослых и одного ребенка

На 2 августа в Татарстане выявлен 31 новый случай COVID-19, из них один – завозной, 30 – контактные.

По данным оперштаба, 12 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания.

Распределение новых случаев по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 10

От 50 до 60 – 3

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 6

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 13

Альметьевский – 1

Буинский – 1

Высокогорский – 2

Зеленодольский – 4

Кайбицкий – 1

Лаишевский – 1

Менделеевский – 1

Нижнекамский – 4

Пестречинский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Чистопольский – 1

с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5664 случая COVID-19.Выздоровел за весь период 4561 человек, в том числе 2 за минувшие сутки.