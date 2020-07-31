В Казани молодежь врезалась в столб на Cadillac Escalade

В Казани компания молодых людей врезалась в столб на автомобиле Cadillac Escalade, это засняли и выложили в соцсети очевидцы происшествия.

"На перекрёстке Достоевского и Айвазовского малолетки на кадиллаке въехали в столб. Новенький эскалейд - потрачено", - пишет автор поста.

О пострадавших в результате аварии не сообщается, размер ущерба нанесенный машине, тоже неизвестен. Добавим, что новый Cadillac Escalade стоит более 6,5 миллионов, в Казани такой автомобиль с пробегом можно найти по цене от 1 миллиона рублей.