Машина загорелась, погиб водитель, трое пострадали: известны подробности ночной аварии в Казани

Накануне ночью на улице Гвардейской в Казани произошло смертельное ДТП. Информация о нем появилась в социальных сетях, уточненные данные корреспонденту ProKazan.ru сообщили в МВД Татарстана.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Лада" при движении не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, врезался в в ограждение остановочного павильона, а затем в угол дома. После столкновения в моторном отсеке транспортного средства произошел пожар.

Водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи, трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Ранее сообщалось, что легковушка уходила от преследования автомобилем ДПС, как прокомментировали в полиции, данные обстоятельства пока уточняются.