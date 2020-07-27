Пришкольные лагеря в Казани этим летом работать не будут

В Казани работа пришкольных детских лагерей начнется только на третьем этапе снятия ограничений, таким образом, этим летом при школах дети отдыхать не будут. Об этом сегодня на аппаратном совещании в Исполкоме Казани сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

"По рекомендациям Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения Covid-19 организация отдыха и оздоровления детей возможна лишь на следующем этапе снятия ограничительных мер", – сказал Ирек Ризванов. Поэтому открытие лагерей с дневным пребыванием детей перенесено на осенне-зимний период.

Добавим, что сейчас для детей организована онлайн-смена "Нескучные каникулы". Присоединиться к мероприятиям можно на электронной платформе Управления образования.