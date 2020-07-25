Большой брат: в Татарстане будет создан специальный отдел по мониторингу соцсетей

В Татарстане будет создан специальный по отдел мониторингу соцсетей: главной его задачей будет противодействие идеологии терроризма, распространяемой через интернет. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании республиканской антитеррористической комиссии. Также он сообщил, что за прошедший год в республике было выявлено 6 случаев, когда подростки совершали правонарушения под влиянием информации из соцсетей.

" Участились случаи, когда под негативное влияние попадают дети, которые чувствуют одиночество и не получают поддержку от взрослых – как педагогов, так и родителей" - заявил на заседании руководитель аппарата антитеррористической комиссии, член республиканской комиссии по делам несовершеннолетних Ильдар Галиев.

Минниханов также отметил, что главная задача - раннее выявление детей, которые находятся в зоне риска, до совершения ими нарушений. Особую роль в этом он отвел психологам: по его словам, коррекционная работа в школе без их участия невозможна.