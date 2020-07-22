Исполнитель T-killah и футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов сняли на видео развлечения с мячом в центре Казани около Госсовета РТ. Запись опубликовал певец в своем "Инстаграм".
"Босс @leonid.slutsky всегда можете расчитывать на усиление!)Размялись с @tarasov23", - написал T-killah.
В комментариях отметился и главный тренер казанского футбольного клуба:
"Достаточно одного из вашей пары", - написал Леонид Слуцкий.
Подписчики также включились в обсуждение:
"Единственное место где Тарасов ещё может играть"
"Норм живём, рэперы поют как футболисты, а футболисты играют как рэпперы."
"возьмите свой мяч и вернитесь в Москву"
"На поле мошт попробуют поиграть", - иронизируют пользователи соцсетей.
Напомним, что Дмитрий Тарасов подписал контракт с "Рубином" в феврале 2020 года, а на первых же тренировках получил серьезную травму ноги, операцию в Риме ему оплатил футбольный клуб.
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