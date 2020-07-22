Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок

Билайн предлагает скидки до 5 000 рублей на смартфоны Xiaomi. Скидка действует при покупке смартфона в комплекте с услугами связи и аксессуарами, а в качестве подарка – подписка «Амедиатека» на 3 или 12 месяцев в сервисе «Билайн ТВ». Новое предложение рассчитано на поклонников кино, предпочитающих смотреть новинки с экрана своего смартфона в любое время и в любом месте.

Выгодные условия распространяются сразу на ряд моделей Xiaomi: Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi 7A разных цветов и объемов памяти.

Добавить в свой комплект можно также один из тарифов линейки «Близкие люди» с безлимитными возможностями для общения или цифровой тариф линейки «Не один дома» с доступом к киноновинкам, музыке, журналам и облачному хранилищу, специальную опцию на связь по акции на полгода и аксессуары. Ко всем комплектам со смартфонами Билайн также дает бесплатный доступ к «Амедиатеке» на 3 или 12 месяцев в составе сервиса «Билайн ТВ». Наполнение варьируется в зависимости от выбранного смартфона и аксессуаров.

Например, цена на Xiaomi Redmi Note 8T 128 Гб со скидкой 5000 рублей в составе комплекта составит 11 990 рублей. Помимо устройства в комплект также входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 000 бонусных рублей на связь по акции» на полгода, любые аксессуары на сумму 1 000 рублей и бесплатный доступ к подписке «Амедиатека» в сервисе «Билайн ТВ» на год. Общая стоимость такого комплекта составит 16 990 рублей.

Акция действует с 13 июля 2020 года по 12 августа 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте. Количество товаров ограничено.

Акция действует в собственных офисах Билайн на всей территории РФ за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Акция действует с 13.07.2020 г. по 12.08.2020 г. при покупке Xiaomi Redmi Note 8T 128GB (Сяоми Редми Ноут 8Т 128 ГБ) совместно с опцией «4 000 бонусных рублей на связь по акции» при подключении тарифного плана (ТП) из ограниченного перечня ТП в собственных офисах «Билайн» и аксессуаров на сумму 1000 руб. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Фильмы и сериалы доступны в подписке «Амедиатека» (18+) в сервисе «Билайн ТВ» (12+) на 12 мес./3 мес. (в зависимости от состава комплекта) за 0 руб., с 4-го/13-го мес. подписка автоматически предоставляется по полной стоимости – 599 руб./мес. Организатор акции – ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Организатор вправе изменять условия акций в одностороннем порядке, информация об изменениях и правила Акции на beeline.ru

Опция «Х рублей на связь по акции» расходуется только на оплату пакетов услуг связи, предоставляемых по тарифному плану участника акции в порядке и в размере, предусмотренном для списания абонентской платы.

Тарифные линейки «Близкие люди» и «Близкие люди+» действуют для физических лиц на территории РФ, за исключением Республики Крым и г. Севастополь, при технической возможности подключения. Подробнее о стоимости и условиях подключения на beeline.ru.

Тарифная линейка «Не один дома» действует для абонентов тарифов «Не один дома 1» и «Не один дома 2» с предоплатной системой расчетов в сети «Билайн» при технической возможности подключения. На подписку на сервисы «Билайн Журналы» Kiozk (18+), «Облако Билайн» (6+) (до 10 Гб), «Музыка Билайн» (12+) предоставляется скидка в размере 100 %. В ежемесячную плату включен пакет «Vip Play ТВ» в «Билайн ТВ» (12+) на год с момента его активации. Подробнее о стоимости и условиях подключения тарифов и сервисов – на beeline.ru.

В зависимости от модели смартфона состав комплекта может отличаться.