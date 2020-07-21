В Казани третий день разыскивают женщину с собачкой

В Казани разыскивают пропавшую женщину. Ориентировку на нее разместил поисковый отряд "Лиза Алерт".

По данным отряда, 72-летняя Музафарова Гульфария Хузяяновна ушла из дома в столице Татарстана 19 июля и не вернулась. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза карие.

Когда ее видели в последний раз, была одета в белую блузку, синие джинсы, чёрные туфли. С собой у женщины была маленькая собачка, смесь чихиухуа и терьера.

Все, кто видел пропавшую женщину или знает о ее местонахождении, могут обратиться по телефону 112.