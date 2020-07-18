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Роспотребнадзор назвал пляж, где купаться можно. В Татарстане он единственный

18.07.2020, 10:15 33 0 prokazan.ru
Вода на участке пляжа «Кама» безопасна

Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение участку реки Кама неподалеку от поселка Красный ключ Нижнекамского района. Данная зона включает пляж "Кама". Он соответствует всем санитарным требованиям и условиям по безопасности.

Ведомство сообщает, что с мая 2020 года было отобран 14 проб воды водоема и 4 пробы песка.

"По результатам лабораторных исследований отобранные пробы воды водоема по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям. Отобранные пробы песка соответствуют нормам радиационной безопасности", - следует из заключения Роспотрбенадзора. 

Также будут проводиться дополнительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что пока в Татарстане действует запрет на купание в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Медицина / Минздрав Татарстан Казань
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