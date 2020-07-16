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Фото khersin-news.info

«Обнаглевшие от безнаказанности дети»: история жительницы Казани, которую избивает собственный сын

16.07.2020, 11:49 252 0 prokazan.ru
Мать подала в суд, но пока не добилась защиты

Иногда в редакцию ProKazan.ru приходят со своими историями приходят простые люди, жители Казани. Они надеются, что мы сможем помочь, рассказав об их ситуации, или кто-то другой, столкнувшийся с подобным, увидит статью и откликнется, даст совет. Именно с такой целью к нам в офис пришла Тамара Васильевна. Настоящее имя она попросила не разглашать: опасается реакции родственников.

Ее история - это ситуация, когда защищать нужно вовсе не детей, а их родителей. Тамара Васильевна, биолог по профессии, в одиночку воспитывая своего сына, никогда не предполагала, что много лет спустя, уже взрослым, он будет представлять угрозу для ее жизни.

Как показывают результаты опроса, насилие в семье, где именно родители становятся жертвами выросших детей, не ново. Многие казанцы утверждают, что, хотя и не сталкивались с подобным лично, все-таки слышали от знакомых и близких о подобных случаях агрессии.

 

Корреспондент ProKazan.ru выслушал историю Тамары Васильевны и обратился за помощью к психологу Александре Аринкиной и адвокату Ильдару Халлирахманову, чтобы узнать, как может мать защитить себя на законодательном уровне и психологически.

"Это не просто хулиганская выходка, это бандитизм"

"Я вчера пришла с дачи. С луком, с охапками этими. Дверь открываю - думаю, выгружу все это в холодильник. Там сноха и мой сын, пьяный до безумия. Он бывает такой пьяный, но дело не в этом. У него вся спина содрана до крови и напротив сердца ожог. Я сначала даже не понимаю, что это - круг не круг. А потом смотрю: лежит на раковине вот эта штука. И тут я понимаю, что это свастика! Прямо на сердце у человека! У меня началась истерика. Вы знаете, что это такое - увидеть на сыне свастику, когда все деды и бабушки воевали? Это не просто хулиганская выходка, это бандитизм!" - с таких слов начинает свою историю наша героиня.

Проволка, с помощью которой сноха и сын выжигали свастику
Проволка, с помощью которой сноха и сын выжигали свастику

Чтобы разобраться в ситуации в тот вечер, женщине пришлось вызывать полицию. Однако полицейский, приехавший по вызову, справиться с пьяным мужчиной не смог.

"Сноха всячески бегала вокруг и подначивала махать кулаками. В итоге задерживали его целым нарядом", - вспоминает Тамара Васильевна события того вечера, а потом продолжает рассказывать уже о самом сыне, еще в подростковом возрасте ввязавшемся в плохую компанию, о снохе, в один из дней вдруг появившейся на пороге их дома, и о сложных взаимоотношениях, уже почти ничем не напоминающих теплые семейные узы.

"Мой сын подчиняется Хобботу непосредственно (Хоббот, также Носов, ранее фигурировал в наших материалах о педофилии. Об этом можно прочитать здесь - прим.ред.) Тот в конце 90-ых специально искал "проблемных" подростков для "игры" в своем педофильском лобби - тех, кто растет без отца, увлекается наркотиками, жаждет внимания. Только для таких ребят Хоббот мог стать примером для подражания. Но прошло 20 лет! У моего сына уже два высших образования. По первому он кардиолог-физиолог, по второму - психолог. Он умница большая и идиот! Зачем он идет на поводу у этого Носова? Попытки его вразумить приводят к тому, что что-то оказывается разбито, сломано или мне стукнут по лицу. Сейчас Миша (имя изменено - прим.ред.) нигде не работает, живет практически за мой счет и тех подачек, которые этот Носов ему выдает, - рассказывает Тамара Васильевна, сидя в нашей переговорной. - Он очень трусливый человек! У него в общем-то из-за этой компании сломана психика. Однажды он даже вскрыл себе вены. Знаете, не просто порезал руки, а вскрыл вены! И этой Риты (имя изменено - прим.ред.), своей жены, он тоже боится. Она психологически сильнее. Я вывела его в тот день, когда увидела свастику, в коридор и спросила: "Миша, ты сам это сделал? Что вообще произошло?" А его единственный вопрос был: "Зачем ты вчера поссорились с Ритой?" Похоже, через него мне сноха и отомстила, ведь я получила сына с изрезанной спиной и выжженной на груди свастикой. А я всего лишь сказала ей, что раз уж она теперь жена, то и вести надо себя немного иначе, не пропадать неделями".

"Она меня зовет "этой женщиной"

По словам Тамары Васильевны, брак его сына с Ритой фиктивный и также навязан Носовым.

"Я не знаю, как она оказалась в тусовке Хоббота, но, как только оказалась, сразу объявилась у нас. Теперь она меня зовет "этой женщиной", - почти смеется Тамара Васильевна, а после продолжает рассказ. -  Сама девушка из Якутии, в два раза младше моего сына, ему 37, ей 19, она практикует свободные отношения - приходит-уходит. Ее неделями нет, а возвращается как ни в чем не бывало. Она нимфоманка, очень хорошо клянчит, занимается побирушками: бегает с шапочкой, пока кто-то играет на гитаре. Несколько часов и у нее появляется пара тысяч. Она тратит их на наркотики. Это очень легкий хлеб, быстрый. Я думаю, свастику эту придумала она. Хотя я даже не слышала о таком варианте бандитизма. Где-то читала в книгах, что после войны были вот такие бандитские девушки, которые могли что-то там на руках выжигать, но, думала, у нас в Казани уже давно нет ничего такого. Вообще о+щущение, что она живет в каком-то ином мире, застряла в глубоком прошлом. Мы все уже перешли во что-то другое, в более светлое что ли, а она там осталась. У нее любимое произведение - "Дети Арбата", слушает она исключительно "Беломорканал", носит вещи, которые носили металлисты 20 лет назад: кожа, косухи, клепки, все драное. Я понимаю, что для моего сына это все игра".

"Компенсации женщина не добьется"

Первое заявление в полицию наша героиня написала еще в начале августа прошлого года, когда ей позвонили соседи и сообщили, что неизвестная девушка бьет ее пьяного сына головой о стенку возле дверей квартиры и пытается выбросить из окна. Женщина сначала не поверила, однако, приехав к дому, увидела свою будущую невестку. Оказывается, та его таким образом "наказывала" за потерянные ключи. Сын же, как и в случае со свастикой, утверждал, будто ударился сам, и его жена, тогда еще невеста, здесь ни при чем.

"Первый раз, когда она его избила, я написала в полицию. Мне пришел ответ от начальника, что такого человека, Риты, нигде не зарегистрировано, найти невозможно. Этим следствие и закончилось. Еще был суд, когда у нее в крови нашли наркотики. Ей должны были что-то назначить, но судья сказал, что она адекватная, а значит назначать ничего нельзя. Но какая же она адекватная, если она запросто может на девятом этаже снять москитную сетку и свесить ножки из окна с фразой: "Мне жарко"? - удивляется Тамара Васильевна.

После случая со свастикой она снова подала второе исковое заявление - уже по статье 151 "о компенсации морального вреда", надеясь привлечь сына и сноху хоть к какому-нибудь виду ответственности.

Адвокат Ильдар Халлирахманов пояснил корреспонденту ProKazan.ru, почему Тамара Васильевна не сможет получить денежную выплату за моральный ущерб, нанесенный ей сыном.

Адвокат Ильдар Халлирахманов
Адвокат Ильдар Халлирахманов

"Компенсации женщина не добьется, - заявил он. - Денежную выплату в данном случае может получить разве что сам сын, так как он совершеннолетний и является пострадавшим в результате действий жены. А учитывая, что он уже сослался на добровольное участие в выживание свастики, денег не получит никто. Сына в этой ситуации можно привлечь только за саму символику. Использование этих элементов в нашей стране запрещено административной ответственностью. Это либо штраф в размере от одной до двух тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения - в данном случае его могут принудить свести ожоги с кожи до неузнавания символики, либо административный арест до пятнадцати суток с таким же условием".

23 июня Тамара Васильевна отослала исковое заявление о компенсации морального вреда из почтового отделения на Зорге. Около 16 часов она спустилась в близлежащее метро, чтобы поехать домой, однако дорогу ей преградил сын. Вместо проявления любви, он избил мать на глазах у толпы: набросился с гитарой, с помощью которой ранее здесь же побирался, и начал наносить удары. В результате он повредил матери руку. По словам Тамары Васильевны, вокруг было много людей, некоторые кричали. Один молодой человек подбежал, чтобы оттащить от нее сына. Именно он удерживал того до прибытия полиции.

"Естественно, камер слежения в этом месте нет. Опрос свидетелей полиция метро не проводила. Прибывшие сотрудники опросили только меня, после чего отправили на скорой в РКБ. Сына отправили в отдел №9 на улице Сафиуллина. Там его тут же отпустили "до результатов медэкспертизы", - рассказывает пострадавшая.

Она уверена: случилось это из-за иска. По ее словам, сын и сноха знали о претензии, ведь, согласно судопроизводству, копии иска теперь отправляют всем сторонам еще до того, как исковое заявление уйдет в суд.

"У меня был интервал в несколько дней между рассылками копий и подачей иска в суд. Они и решили использовать время, чтобы надавить. Думаю, для их компании в целом характерен подход к решению любых проблем с позиции силы. Обнаглевшие от безнаказанности ребята! И это надо принимать во внимание",  - негодует Тамара Васильевна. - После этого я написала еще одно заявление в полицию - уже по поводу избиения".

Эта ситуация стала возможна не только из-за иска, но и по причине других семейных разногласий. Тамара Васильевна сообщает, что сноха давно заявляет на право быть прописанной в квартире, а сын всячески старается не допускать мать на порог дома.

"К сыну у меня претензия по поводу препятствия с его стороны пользованием совместным жильем. Квартира находится в долевой собственности, но, грубо говоря, я не могу вовсе пользоваться своей квартирой с 2012 года. Много лет моя квартира на Зорге используется "клубом" Носова. Это было его желание - устроить в моей квартире филиал притона. Кто там только не жил и чем только они не занимались! Квартира полностью убита. А когда приходит полиция и находит моего сына со свастикой, выясняется, что здесь - семейная ссора сына с мамой и не более того. Мне кажется, все это давно вышло за рамки "семейной ссоры". И квартиру нам, видимо, придется делить через суд! Иначе не получается".

Адвокат Ильдар Халирахманов уточняет, что попытка отсудить по закону квартиру, скорее всего, также не увенчается успехом.

"Если сын не является собственником, то его легко можно выселить и снять с регистрации через УФМС и суд. После этого в присутствии органов полиции собрать его вещи, отдать их при свидетелях и также в присутствии представителя правоохранительных органов и сменить замки. Однако, если квартира не приватизирована, либо собственником части квартиры является сам сын, то выселить и снять с регистрации довольно сложно. В случае Тамары Васильевны, к сожалению, это именно второй вариант. Как в этом случае обезопасить себя с точки зрения закона? Постоянно вызывать полицию. Пусть все случаи будут официально задокументированы. В России нет закона, который бы запретил сыну приближаться к матери. Законодательством урегулированы только случаи обратные - неприближение родителей к детям. Однако, если получится доказать, что угроза реальна и не исчезает с течением времени, суд может предпринять иные меры. Например, насильно положить сына в наркобольницу, если будет зафиксировано, что при стычках с матерью у него в крови находились наркотики и это создает угрозу жизни".

"Недодала, недолюбила, не научила"

Психолог Александра Аринкина про ситуацию, когда родители опасаются собственных детей и не могут уладить с ними конфликт, говорит: в таких случаях каждый участник находится в связке с другим и поведение одного из членов семьи влечет за собой поведение другого.

Психолог Александра Аринкина
Психолог Александра Аринкина

"То, что сейчас, к сожалению, происходит в жизни матери - следствие и ее воспитания тоже. Дети, как бы это не грубо звучало, "продукт своих родителей". Я не обвиняю эту женщину – я ей сочувствую", - комментирует она.

О том, как справиться, Александра может говорить лишь в общих чертах, ведь для каждого случая требуется тщательная проработка проблемы с глазу на глаз.

"Сейчас ей  нужна помощь не для того, чтобы ее пожалели, а для того, чтобы она могла справиться эмоционально. Она должна выстроить такие границы с сыном и его женой, чтобы не доводить до рукоприкладства, ведь большинство конфликтов случается именно тогда, когда мы позволяем вторгаться в наше пространство или вторгаемся в чужое, даже если мы считаем, что так надо. Возможно, прекратить с ними общение, чтобы обезопасить себя, - лучший вариант. Надо понимать, что у людей зависимых правила морали и нравственности искажены, границы нормы в отношении даже близких людей смещены. В деструктивных семьях, где употребление веществ, изменяющих сознание, становится с течением времени вполне приемлемо, а агрессия по отношению друг к другу - норма, рукоприкладство не просто частое явление, это признак мужественности и превосходства. Например, чтобы меня услышали, надо наорать и желательно нецензурно, чтобы уважали – ударить и желательно так, чтобы запомнили надолго".

Александра Аринкина говорит, что для того, чтобы психологически обезопасить себя от проявлений насилия со стороны сына, нужно перестать видеть в нем ребенка, перестать оправдывать его тем, что это она, мать, так воспитала, а значит - вся вина ложится на нее.

"Если мы причисляем себя к людям цивилизованным, воспитанным и здоровым психологически, то понимаем, что подобное поведение не является нормой и всячески будем пресекать такие проявления агрессии  по отношению к любому человеку, тем более к матери, которая дала жизнь. Однозначно ребенок, а мы по факту имеем не дитя, а вполне взрослого человека, должен нести ответственность. Даже, если мама в свое время чего-то "недодала, недолюбила, не научила", теперь этот выросший "дитя" может сам исправить недостатки воспитания, если ему что-то не по нраву. Поэтому, конечно, нужно отвечать", - заявляет психолог.

Если вы не можете найти поддержки у родных и близких, обратитесь по телефонам доверия. В Казани это 277-00-00 и 279-55-80. Также существуют социальные психологические службы, предоставляющие бесплатную помощь, и психологические частные центры, оказывающие платные услуги. Не бойтесь обращаться в полицию и фиксировать все случаи насилия. В дальнейшем вы сможете доказать агрессию со стороны родственников и найти защиту на законодательном уровне. Также, если вы стали свидетелем избиения нашей героини, напишите нам на почту news@prokazan.ru.


 

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Новости РОССИИ

10:55, 15.07.2020
Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
16:14, 13.07.2020
Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
17:35, 10.07.2020
«Почему продавец гробов выбирает кремацию?»: ритуальщики ответили на безумные вопросы казанцев
06:55, 13.07.2020
В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020
«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
07:38, 12.07.2020
В Минздраве РФ заявили, что полностью снимать коронавирусные ограничения нельзя
08:30, 08.07.2020
Женщина задушила 9-летнего мальчика из-за громкой музыки
08:00, 08.07.2020
В России хотят поддержать семьи, где дети посещают спортивные кружки
07:30, 08.07.2020
Большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу
12:07, 07.07.2020
Из-за ареста Ефремов не смог посетить могилу матери, у него случился приступ
19:29, 06.07.2020
Главное за день в Челнах: избиение в кафе, результаты препарата от COVID-19 и плохая статистика
15:31, 06.07.2020
В Татарстане были получены положительные результаты от лечения новым препаратом от коронавируса
14:51, 06.07.2020
Ученые оценили угрозу чумы для России
11:24, 06.07.2020
Собчак объяснила, почему посадят Ефремова
10:13, 06.07.2020
Снизился уровень бедности в России
19:07, 05.07.2020
В Кировской области рухнул строящийся торговый центр, тело последнего погибшего извлекли уже вечером
11:46, 05.07.2020
Соловьев показал результаты экспертизы по делу ДТП с Ефремовым. Они уточняют, кто был за рулем
08:27, 04.07.2020
Путин сказал, что России нужно больше мигрантов: необходима рабочая сила
16:12, 03.07.2020
Адвокат Михаила Ефремова заявил о невиновности актера
13:33, 02.07.2020
Побег во взрослую жизнь: в Татарстане разыскивают девочку, сбежавшую из дома в Курской области
16:35, 30.06.2020
Жириновский предложил забирать у миллиардеров большую часть дохода
07:30, 29.06.2020
Вирусологи определили, когда в Россию придет вторая волна коронавируса
07:00, 29.06.2020
С 1 сентября в Россию вернется дистанционное обучение
08:20, 27.06.2020
Минтруд России не поддержал идею выплат 10 тысяч детям от 16 до 18 лет
07:00, 26.06.2020
Никаких праворульных машин: с 1 июля вводятся новые правила для водителей
12:31, 25.06.2020
В России назвали возможную дату открытия кинотеатров
08:17, 24.06.2020
Фиброз легких и повреждения мозга: медики назвали пожизненные последствия перенесенного коронавируса
18:16, 23.06.2020
Медики получат повышенные отпускные за счет «путинских» стимулирующих выплат
11:07, 23.06.2020
Зрители «отобрали» у Билана победу на Евровидении-2008
07:30, 23.06.2020
Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020
Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
07:00, 19.06.2020
Путин назвал виновных во Второй Мировой войне
07:00, 18.06.2020
Судится с президентом: россиянин подал иск против указа Путина о голосовании 1 июля
19:41, 17.06.2020
«Сгорела» за семь дней: в Москве от новой болезни, вызванной коронавирусом, умер первый ребенок
15:22, 17.06.2020
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, 17.06.2020
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок