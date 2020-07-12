11 июля на 74-м году ушел из жизни гендиректор ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" Борис Тихомиров. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Татарстана.

"Борис Иванович всю свою жизнь посвятил "Казанскому ГипроНИИавиапрому", был примером преданности своему делу. Окончив в 1970 году Московский энергетический институт, начал свою карьеру инженером и главным специалистом Казанского филиала "ГипроНИИавиапром", в 1994 году стал генеральным директором", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт. Выражаем соболезнования родным и близким.