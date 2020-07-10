В Казани 18-летнего парня ударило током на мосту, он упал на железнодорожные пути

Транспорная прокуратура Татарстана проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта после травмирования молодого человека на мосту.

По данным ведомства, 7 июля около 19 часов на берегу Казанки отдыхала компания молодежи. Подвыпивший 18-летний парень решил забраться на опору контактной сети железнодорожного моста, однако его ударило током, после чего молодой человек упал на пути.

Пострадавшего доставили в реанимацию Республиканской клинической больницы с ожогом 40% тела, переломами левого плеча и голени.