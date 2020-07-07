В Удмуртии утонул 12-летний мальчик из Казани. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По информации Следкома республики, 5 июля группа жителей Агрыза в составе четверых взрослых и четверых детей приехала отдыхать на берег водоема около деревни Столярово в Малопургинском районе. Среди отдыхающих был и 12-летний мальчик, мать отправила его на лето к своим знакомым в Агрыз. Взрослые, находясь на берегу водоема, употребляли спиртные напитки. В это время дети находились в воде на расстоянии около 50 метров от берега. Через некоторое время один из взрослых обнаружил пропажу 12-летнего мальчика. Взрослые начали поиски, которые не принесли результата. Тело ребенка было обнаружено в водоеме через несколько часов спасателями.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего.