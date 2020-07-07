Ученые рассказали об опасных мутациях, грозящих смертью больным с COVID-19

Ученые раскрыли смертельную опасность для заболевших коронавирусом. Она заключается в мутациях, повышающих риск летального исхода.

Были проанализированы геномы людей с COVID-19, при этом 193 человека из 1412 зараженных умерли. Сведения о генах хранились в базе данных UK BioBank и охватывают 5871 человека, которые прошли тестирование на коронавирус. Всего ученые обнаружили пять ранее неизвестных мутаций, которые затрагивают четыре человеческих гена — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, сообщает журнал medRxiv.

Несмотря на то, что они довольно редкие, хотя бы одна из мутаций представлена у 2,2 процента населения Великобритании. У жителей Африки одна из мутаций в гене ALOXE3 встречается среди 7,4 процента населения. При этом мутация в BRF2 повышает риск смерти примерно в 13 раз, в ERAP2 и ALOXE3 — в восемь раз, а в TMEM181 — в пять раз.

Добавим, что BRF2 участвует в реакции на стресс, ERAP2 обеспечивает правильную работу иммунной системы, ALOXE3 обеспечивает защиту от патогенов, а TMEM181 вовлечен в некоторые патологические процессы при бактериальных инфекциях.