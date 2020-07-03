В Татарстане по данным на 3 июля подтверждено 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, сообщают в оперштабе РТ.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 12
- От 50 до 60 – 6
- От 60 до 70 – 8
- От 70 до 80 – 6
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География заболевших:
- Казань – 21
- Набережные Челны – 7
- Аксубаевский – 2
- Альметьевский – 2
- Балтасинский – 1
- Высокогорский – 2
- Заинский – 1
- Лаишевский – 2
- Сабинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4673 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3510 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. На лечении остаются 1146 человек.
Кроме того, в республике подтвержден 17-й случай смерти от COVID-19. 25 июня скончался житель Набережных Челнов 1951 года рождения. Обо всех погибших от коронавируса в РТ можно прочитать здесь.
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