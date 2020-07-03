В Татарстане по данным на 3 июля подтверждено 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, сообщают в оперштабе РТ.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 6

От 60 до 70 – 8

От 70 до 80 – 6

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География заболевших:

Казань – 21

Набережные Челны – 7

Аксубаевский – 2

Альметьевский – 2

Балтасинский – 1

Высокогорский – 2

Заинский – 1

Лаишевский – 2

Сабинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4673 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3510 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. На лечении остаются 1146 человек.

Кроме того, в республике подтвержден 17-й случай смерти от COVID-19. 25 июня скончался житель Набережных Челнов 1951 года рождения. Обо всех погибших от коронавируса в РТ можно прочитать здесь.