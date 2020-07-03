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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Татарстане за сутки подтверждено 39 новых случаев COVID-19, зарегистрирована еще одна смерть

03.07.2020, 12:37 47 0 prokazan.ru
Выздоровели 3510 человек

В Татарстане по данным на 3 июля подтверждено 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, сообщают в оперштабе РТ.

Распределение по возрастным группам:

  • До 18 лет – 2
  • От 18 до 30 – 5
  • От 30 до 50 – 12
  • От 50 до 60 – 6
  • От 60 до 70 – 8
  • От 70 до 80 – 6
  • От 80 до 90 – 0
  • Старше 90 – 0

География заболевших:

  • Казань – 21
  • Набережные Челны – 7
  • Аксубаевский – 2
  • Альметьевский – 2
  • Балтасинский – 1
  • Высокогорский – 2
  • Заинский – 1
  • Лаишевский – 2
  • Сабинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4673 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 3510 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. На лечении остаются 1146 человек.

Кроме того, в республике подтвержден 17-й случай смерти от COVID-19. 25 июня скончался житель Набережных Челнов 1951 года рождения. Обо всех погибших от коронавируса в РТ можно прочитать здесь.

Медицина / Минздрав Смерть Коронавирус Татарстан
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