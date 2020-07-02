Банку «Открытие» присвоен кредитный рейтинг AA+.ru агентством НКР

Рейтинговое агентство НКР («Национальные Кредитные Рейтинги») присвоило банку «Открытие» кредитный рейтинг AA+.ru. Прогноз по рейтингу — стабильный.

НКР отмечает сильные рыночные позиции банка, а также умеренную диверсификацию бизнеса и высокую достаточность капитала, несмотря на волатильность показателей рентабельности.

Умеренная склонность к риску обусловлена адекватным уровнем резервирования проблемных активов и хорошим качеством вновь сформированного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

По оценкам НКР, структура фондирования банка достаточно диверсифицирована, кредитная организация обладает сильной позицией по ликвидности.

Среди факторов, повлиявших на присвоение банку «Открытие» рейтинга AA+.ru со стабильным прогнозом, агентство также выделяет высокую вероятность экстраординарной поддержки кредитной организации со стороны единственного акционера — Банка России.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.