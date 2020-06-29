В Татарстане увеличат число поликлиник, в которых пациенты смогут пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, сейчас в республике по данному профилю работает два медучреждения - поликлиника №7 и Госпиталь ветеранов войн.

"Поликлиники на реабилитацию открываются периодически, сейчас мы точно знаем, что работают две поликлиники, возможно, мои коллеги меня поправят. Их должно быть по идее больше. Это точно то, что наши поликлиники будут делать. Для нас это, действительно, очень важно в эпоху "посткоронавируса" для того, чтобы пациенты вышли из состояния с наименьшими потерями для своего здоровья", - подчеркнул Жаворонков.

Напомним, ранее замглавы республиканского Минздрава рассказал о возможности получения инвалидности после перенесенного коронавируса.



