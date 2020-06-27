В Казани ожидается ветер со скоростью до 27 метров в секунду

Сегодня вечером в Татарстане и Казани ожидается ухудшение погоды. От Гидрометцентра РТ поступило штормовое предупреждение.

По информации ведомства, в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 27 июня и ночью 28 июня местами на территории Татарстана ожидаются очень сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 м/с, сильный ливень, крупный град, в Казани - в ближайшие 1-3 часа, с сохранением вечером 27 июня.

Напомним, ранее ученый КФУ рассказал, какая погода ожидает жителей РТ в июле.