Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, какая погода ожидает татарстанцев в июле.

По его словам, июнь был холоднее нормы, осадков было меньше обычного. Июль также ожидается сухим, температурный фон придет в норму, среднемесячная температура составит +20 градусов.

Переведенцев также подчеркнул, что в целом летом татарстанцев ожидает переменчивая погода с температурными перепадами. Они особенно сильно влияют на метеочувствительных людей, для которых нужна стабильная температура.