В Татарстане на следующей неделе будет только четыре рабочих дня

В России 24 июня будет выходным из-за парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.



Таким образом, 24 июня в этом году объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. При этом продолжительность рабочего дня 23 июня не сокращается, так как этот день не является предпраздничным.

Напомним, 9 мая парад не состоялся из-за режима самоизоляции.