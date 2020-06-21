В Татарстане подтвердили 40 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Все новые случаи заражения оказались контактными. Восемь человек были госпитализированы, 32 будут проходить лечение на дому.

В Казани зарегистрировано 10 новых случаев сутки, в Набережных Челнах — 12, в Нижнекамском районе — 11, еще два — в Тукаевском, и по одному — в Азнакаевском, Альметьевском, Высокогорском, Лениногорском и Пестречинском районах.