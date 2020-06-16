В Казани пассажир автобуса напал с кулаками на кондуктора после того, как последний попросил его надеть маску и перчатки. Об инциденте рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. По его словам, ЧП произошло в автобусе №10 16 июня в 10 часов утра в районе остановки "Блюхера".

В автобус вошел мужчина, кондуктор попросил его надеть средства индивидуальной защиты и предупредил, что в общественном транспорте продолжает действовать масочно-перчаточный режим. При этом, как можно заметить на кадрах, маска висела у гражданина на подбородке.

"Пассажир передал за проезд 50 рублей, маску и перчатки не надел. Кондуктор дал сдачи 20 рублей и еще раз попросил надеть средства защиты. В ответ пассажир начал кричать на весь автобус и нецензурно выражаться. Обвинил кондуктора, что тот неправильно дал ему сдачу. Как пояснил кондуктор, он попросил пассажира перестать хулиганить в общественном транспорте. В ответ пассажир выбил из рук кондуктора валидатор и деньги, два раза ударил кондуктора в челюсть и порвал сотруднику общественного транспорта майку", - рассказал Темляков.

После этого в конфликт вмешались другие пассажиры, они призывали дебошира к порядку, на помощь кондуктору пришел и водитель автобуса. Дебошир, как сообщили в Ассоциации АТП республики, вероятно был нетрезв. Остальные пассажиры автобуса готовы подтвердить факт произошедшего.

На место был вызван экипаж полиции, который и забрал нарушителя общественного порядка. Кондуктор написал заявление в полицию. Теперь перевозчики просят наказать гражданина по всей строгости закона.