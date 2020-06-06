В Казани на улице Авангардной появится новый сквер

В Казани в Приволжском районе появится сквер на улице Авангардной. Раньше на этом месте была стихийная парковка и большая мусорная площадка. Ход работ накануне проинспектировал мэр города Ильсур Метшин, говорится на портале мэрии.

Территория, на которой появится сквер, находится между школами №114 и 48, рядом детский сад №363, поликлиника и центр детского творчества «Олимп». Благоустройство сквера площадью 8 тыс. кв. метров началось весной. Сегодня выполнены 20—25% работ, сдать сквер планируется к концу лета.

Там появится большая площадь со сценой, малыми архитектурными формами, качелями, скамейками и опорами освещения. Зимой сцена будет предназначена для елочного подиума. Также появится небольшой памп-трек по примеру Горкинско-Ометьевского леса, а около юношеского клуба «Олимп» планируется построить тренажерную площадку и футбольно-волейбольную зону.