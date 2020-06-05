Жителю Казани предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, то есть одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенных публично.

Как сообщают в Главном следственном управлении СКР, продолжается расследование двух уголовных дел о реабилитации нацизма, возбужденных в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет фотографий лидеров Третьего рейха и изменников Родины.

Одним из обвиняемых является житель Казани - Мухаммед Эль-Айюби. Установлено, что не позднее 4 мая он, с цельюодобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен «Гилтер Адик».

Аналогичное дело расследуется в отношении жителя Перми Даниила Шестакова, он разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины Власова.

В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков в содеянном раскаялся и вину признал полностью. Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений.