На ряде участков трасс Татарстана увеличат скоростной режим. Об этом сообщают в ГИБДД республики.

В частности, на двух участках автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» до магистрали М-7 «Волга» скоростной режим для легковых автомобилей увеличен до 100 км/ч, установлены знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Вид транспортного средства» на участках со 115 километра (+200 м) по 118 километр (+300 м) и со 120 километра (+760 м) по 124 километр (+600 м).

Кроме того, по итогам анализа дорожной ситуации совместно с балансодержателями улично-дорожной сети в целях оптимизации условий движения определены участки автодорог, на которых будет увеличен скоростной режим. До 80 км/ч планируется увеличить скорость на Мамадышском тракте (от перекрестка с улицей Интернациональная до границы города Казани) и улице Залесная (от дома № 118 до границы города).

Дополнительные участки появятся и на М-7 «Волга». К участку дороги с 886 по 896 километры, где в 2019 году впервые был введен скоростной режим 110 км/ч, добавятся участки общей протяженностью 5,5 километров (между 879 (+500м) и 884 километрами, 885 и 886 километрами), проходящие по территории Пестречинского, Рыбно- Слободского и Тюлячинского районов.

Продолжением данной инициативы станет введение еще двух участков на автодороге М-7 протяженностью 8,5 километров на территории Мамадышского и Елабужского районов. В связи с особенностями климатических условий, характерных для Республики Татарстан, данные изменения скоростного режима носят сезонный характер и будут действовать до 30 сентября.