В Кремле высказались по поводу назначения даты голосования по поправкам в Конституцию

Новая дата голосования за поправки в Конституцию будет объявлено тогда, когда это посчитает сделать нужным президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, дата голосования зависит от решения Владимир Путина:

"Вы знаете, что он всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда глава государства посчитает нужным, он объявит новую дату", - сообщил Песков во время интервью на телеканале "Россия-1".

Отметим, изначально голосование за поправки в Конституцию должно было пройти 22 апреля. Однако из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции оно было перенесено на неопределенный срок.

