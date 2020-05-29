В Казани с 1 июня врачам, медработникам и волонтерам продлят бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

"Сегодня наши врачи, весь медицинский персонал ведут настоящий бой с коронавирусом. Наша обязанность и наш долг – всецело им помогать. Еще два месяца назад мы приняли решение выдать врачам, волонтерам бесплатные проездные билеты на общественный транспорт. Всего за время пандемии было выдано порядка 8 тыс. проездных, благодаря которым медицинские работники совершили 265 тыс. поездок", – отметил он.

Глава города поручил муниципальным транспортным предприятиям продолжить оказывать эту меру поддержки, сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним также, что с 1 июня в городе будет курсировать больше общественного транспорта: на маршруты выведут весь подвижной состав.