В Роспотребнадзоре РФ заявили, что курильщики чаще переносят коронавирус в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым COVID-19.

Употребление табака также повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

Напомним, ранее в России были озвучены сроки начала вакцинации от коронавируса в России.