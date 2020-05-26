Житель Казани просит полицейских привлечь к ответственности злоумышленников, из-за которых он потерял 375 тысяч рублей.

Согласно показаниям 38-летнего потерпевшего, примерно в начале апреля в одной из социальных сетей он нашел ссылку на сайт, который обещал пассивный доход через инвестирование денег. 9 апреля, после регистрации на сайте, потерпевшему позвонил мужчина, представился менеджером сайта Артуром. Он рассказал условия вложения денег и пояснил, что доход прямо пропорционален вложенным денежным средствам, так как от суммы вложения зависит квалификация трейдера, которой будет помогать в получении дохода. В этот же день на казанца вышел другой мужчина, он представился Александром и сообщил, что будет трейдером потерпевшего.

Сделка предполагала пополнение счета на сайте, где денежные средства переводятся в криптовалюту. Так потерпевший в период с 15 по 25 апреля перевел на этот счет сумму в размере 375 тысяч рублей. После человек, представившийся трейдером, с согласия казанца получил удаленный доступ к его компьютеру и переводил криптовалюту на другой сайт. Как пояснил потерпевший, он видел, что в личном кабинете действительно находились его деньги и заработанные трейдером проценты.

27 апреля мужчина хотел вывести свой вклад, однако ему это не удалось. Он связался со своим менеджером Александром и сообщил ему о проблеме вывода денег. Александр пояснил, что для вывода денежных средств необходимо иметь на крипто-кошельке еще столько же, так как их – его и его трейдера – Международная организационная комиссия по ценным бумагам заподозрила в отмывании денежных средств. После этого заявитель заподозрил, что стал жертвой мошенников, и прекратил общение с трейдером.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция проводит комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных лиц.